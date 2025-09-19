Hausarztpraxis in Altenbach ist nach 40 Jahren endlich völlig "legal"
Die heute als Sprechzimmer genutzte Garage steht direkt an der Grundstücksgrenze, was nach dem Bebauungsplan nicht zulässig wäre.
Schriesheim-Altenbach. (hö) Es ist ein bisschen eine kuriose Sache: Da gibt es bekanntlich seit über 40 Jahren eine Hausarztpraxis mitten im Dorf, die Herbert Kraus 1984 gegründet hatte und die er 2014 an seinen Sohn Martin weitergab. Irgendwann wurde eine Garage umgenutzt, zunächst als Labor, dann als weiteres Sprechzimmer.
Eigentlich nicht so das Problem, aber diese grenzt direkt an
