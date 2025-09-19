Freitag, 19. September 2025

zurück
Plus Garage als Sprechzimmer

Hausarztpraxis in Altenbach ist nach 40 Jahren endlich völlig "legal"

Die heute als Sprechzimmer genutzte Garage steht direkt an der Grundstücksgrenze, was nach dem Bebauungsplan nicht zulässig wäre.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 37 Sekunden
Seit 1984 gibt es die Hausarztpraxis in Altenbach – erst unter Herbert Kraus, dann unter seinem Sohn Martin. Foto: Dorn

Schriesheim-Altenbach. (hö) Es ist ein bisschen eine kuriose Sache: Da gibt es bekanntlich seit über 40 Jahren eine Hausarztpraxis mitten im Dorf, die Herbert Kraus 1984 gegründet hatte und die er 2014 an seinen Sohn Martin weitergab. Irgendwann wurde eine Garage umgenutzt, zunächst als Labor, dann als weiteres Sprechzimmer.

Eigentlich nicht so das Problem, aber diese grenzt direkt an

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
