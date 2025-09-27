Militär-Hubschrauber aus Österreich flog über Sandhausen
Ein Helikopter der österreichischen Luftstreitkräfte überflog die Gemeinde in niedriger Höhe. Der Grund war ein Rückflug von einer Flugshow in Belgien.
Sandhausen. (yhug) In Meckesheim und Neckarsteinach wurden in den vergangenen Wochen bereits Militärflugzeuge gesichtet. Die Tiefflugübungen mit großen Transportmaschinen wurden in der Region mehrfach mit Verwunderung, Skepsis und Besorgnis beobachtet.
Nun kam es vorige Woche erneut zu einer Sichtung. Über Sandhausen flog in geringer Höhe ein Militärhubschrauber. Ein Anwohner meldete
