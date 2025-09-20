Mauer und Gaiberg punkten im Heidelberger Umland mit vielen jungen Familien
Warum leben dort besonders viele Kinder? Den Bürgermeistern zufolge sind familienfreundliche Infrastruktur und Angebote sowie Neubaugebiete echte "Familien-Magnete".
Von Lukas Werthenbach
Region Heidelberg. Jede Kommune freut sich über den Zuzug von Familien und jungen Menschen – aber wohin zieht es besonders viele Eltern mit ihren Kindern? Die RNZ hat die Zahlen der Statistischen Landesämter für die 17 Orte des Heidelberger Umlands ausgewertet.
Demnach leben im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Menschen unter 18 Jahren
