Samstag, 20. September 2025

Plus "Familien-Magnete"

Mauer und Gaiberg punkten im Heidelberger Umland mit vielen jungen Familien

Warum leben dort besonders viele Kinder? Den Bürgermeistern zufolge sind familienfreundliche Infrastruktur und Angebote sowie Neubaugebiete echte "Familien-Magnete".

20.09.2025 UPDATE: 20.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 30 Sekunden
Die Neubaugebiete und ihre Infrastruktur wie etwa die Spielplätze sind ein Grund für die gute „Kinder-Quote“ in Mauer. Foto: Alex

Von Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Jede Kommune freut sich über den Zuzug von Familien und jungen Menschen – aber wohin zieht es besonders viele Eltern mit ihren Kindern? Die RNZ hat die Zahlen der Statistischen Landesämter für die 17 Orte des Heidelberger Umlands ausgewertet.

Demnach leben im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Menschen unter 18 Jahren

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
zu unseren Autoren  
