Montag, 15. September 2025

Plus Eppelheim

Gemeinderäte fällen erstes Urteil nach 100 Tagen Kutsch

Die Gemeinderäte sind angesichts von Finanznot und vermisster Führung noch skeptisch gegenüber dem Neuen im Rathaus.

15.09.2025 UPDATE: 15.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 29 Sekunden
Zu Bürgermeister Matthias Kutschs ersten 100 Tagen im Amt äußern sich (v.l.) Marc Böhmann (Grüne), Volker Wiegand (CDU/FDP), Renate Schmidt (SPD), Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) und Jan Blüm (Linke). Fotos: sg (1), fhs (1), privat (2)

Eppelheim. (fhs) Die ersten 100 Tage von Bürgermeister Matthias Kutsch sind vorüber. Ihre Einschätzung sowie was die noch ausstehenden 2820 Tage seiner achtjährigen Amtszeit betrifft, äußern auf RNZ-Anfrage Vertreter der Ratsfraktionen Grüne, SPD, CDU/FDP, Eppelheimer Liste und Linke. Zur Sprache kommen dabei unter anderem die katastrophale Lage der Kommunalfinanzen nicht nur in Eppelheim

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Felix Hüll
Stellvertretender Ressortleiter
