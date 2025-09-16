Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Verwaist steht das stattliche katholische Pfarrhaus von St. Johannes Nepomuk da. Das Pfarrbüro im Erdgeschoss ist zwar wie gewohnt besetzt. Doch die Wohnung des Pfarrers steht zurzeit leer.

Am 27. Juli erfuhren die Gläubigen in den Sonntagsgottesdiensten der Seelsorgeeinheit Neckartal-Hoher Odenwald Edith Stein (SE), zu der neben