Dienstag, 16. September 2025

Plus Walldorf

CDU stärkt Stadtrat im Streit um Queer-Äußerungen

Nach Kritik von "Walldorf Solidarisch" betont die CDU-Fraktion, dass Lindners Stellungnahme ehrlich war. Seine Legitimation als Stadtrat bleibe unbestritten.

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 58 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Walldorf. (arb) Uwe Lindners Legitimation als Stadtrat aufgrund einer persönlich geprägten und ehrlichen Stellungnahme in der Debatte um den Umgang mit queeren Menschen in Walldorf stehe nicht zur Disposition. Auch nicht das traditionelle Familienbild.

So schreibt es die CDU Walldorf in einer Stellungnahme zum Offenen Brief des Netzwerks "Walldorf Solidarisch".

Das Netzwerk

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
