Plus Edingen-Neckarhausen

Was ein Landwirt in die Politik einbringt

"Wir brauchen Lösungen, keine ewigen Diskussionen": Georg Koch (UBL-FDP/FWV) ist neu im Gemeinderat.

01.09.2025 UPDATE: 01.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 47 Sekunden
Georg Koch ist auf seinem Junkershof gut beschäftigt. Und hat mit seinem neuen Amt nun noch mehr zu tun. Foto: nip

Edingen-Neckarhausen. (nip) Vierfacher Familienvater, Landwirt, stellvertretender Vorsitzender im Kreisbauernverband Rhein-Neckar und stellvertretender Vorsitzender des FDP-Ortsverbands Edingen-Neckarhausen. Die Liste der Verpflichtungen ist lang bei Georg Koch. Vor einem guten Jahr kam eine weitere Aufgabe dazu, nachdem er bei der Kommunalwahl im Juni 2024 für die Listenverbindung UBL-FDP/FWV

