Edingen-Neckarhausen. (nip) Vierfacher Familienvater, Landwirt, stellvertretender Vorsitzender im Kreisbauernverband Rhein-Neckar und stellvertretender Vorsitzender des FDP-Ortsverbands Edingen-Neckarhausen. Die Liste der Verpflichtungen ist lang bei Georg Koch. Vor einem guten Jahr kam eine weitere Aufgabe dazu, nachdem er bei der Kommunalwahl im Juni 2024 für die Listenverbindung UBL-FDP/FWV

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote