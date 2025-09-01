Was ein Landwirt in die Politik einbringt
"Wir brauchen Lösungen, keine ewigen Diskussionen": Georg Koch (UBL-FDP/FWV) ist neu im Gemeinderat.
Edingen-Neckarhausen. (nip) Vierfacher Familienvater, Landwirt, stellvertretender Vorsitzender im Kreisbauernverband Rhein-Neckar und stellvertretender Vorsitzender des FDP-Ortsverbands Edingen-Neckarhausen. Die Liste der Verpflichtungen ist lang bei Georg Koch. Vor einem guten Jahr kam eine weitere Aufgabe dazu, nachdem er bei der Kommunalwahl im Juni 2024 für die Listenverbindung UBL-FDP/FWV
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+