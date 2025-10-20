Montag, 20. Oktober 2025

Plus Edingen-Neckarhausen

Vier Kilometer lange Ölspur sorgte für Verkehrschaos

Unüblicher Feuerwehreinsatz am Montag. Die Spur zog sich auf einem Fahrstreifen durch den kompletten Ort und darüber hinaus.

20.10.2025 UPDATE: 20.10.2025 19:51 Uhr 1 Minute, 7 Sekunden
Die Feuerwehr, die Polizei und die Heddesheimer Spezialfirma Biotec waren vor Ort, um die Ölspur abzusichern und zu beseitigen – und um den Verkehr zu lenken. Foto: dani

Edingen-Neckarhausen. (dani) "Dass wir zu so einem Einsatz gerufen werden, ist eher ungewöhnlich", sagte Hannes Henn. Gemeinsam mit seinen Kameraden stand der stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen auf der Edinger Hauptstraße und lenkte den Verkehr. Es ging nur schleppend voran, links und rechts stauten sich die Autos, das Blaulicht spiegelte sich auf der

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
zu unseren Autoren  
