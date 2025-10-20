Edingen-Neckarhausen. (dani) "Dass wir zu so einem Einsatz gerufen werden, ist eher ungewöhnlich", sagte Hannes Henn. Gemeinsam mit seinen Kameraden stand der stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen auf der Edinger Hauptstraße und lenkte den Verkehr. Es ging nur schleppend voran, links und rechts stauten sich die Autos, das Blaulicht spiegelte sich auf der