Positive Signale für klangvolle Musikschul-Zukunft
Nach Vertragskündigung mit Mannheim: Musikschule Haley aus Walldorf stellte sich im Gemeinderat vor. Das Angebot könnte vielleicht sogar größer werden.
Von Nicoline Pilz
Edingen-Neckarhausen. Die Kündigung der Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der Stadt Mannheim zum Betrieb einer Außenstelle der Städtischen Musikschule schlug hohe Wellen und sorgte für einige Diskussionen und Sorgen. Doch nun scheint eine Lösung nahe: Die Musikschule Haley soll mit großer Sicherheit das musikalische Angebot am Ort aufrechterhalten.
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+