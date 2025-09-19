Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Die Kündigung der Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der Stadt Mannheim zum Betrieb einer Außenstelle der Städtischen Musikschule schlug hohe Wellen und sorgte für einige Diskussionen und Sorgen. Doch nun scheint eine Lösung nahe: Die Musikschule Haley soll mit großer Sicherheit das musikalische Angebot am Ort aufrechterhalten.