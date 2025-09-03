Mittwoch, 03. September 2025

zurück
Plus Edingen-Neckarhausen

In Neckarhausen ist am Wochenende Kerwe

Mit drei lauten Schüssen geht es am Samstag um 16 Uhr los. Zudem feiert ein besonderer Brauch Jubiläum.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
Früher im Schlosshof, heute vor der Eduard-Schläfer-Halle: Die Neckarhäuser Kerwe hat sich mit den Jahren verändert. Doch beliebt ist sie nach wie vor. Archivfoto: nip

Edingen-Neckarhausen. (nip) In den historischen Kontext gestellt, ist die Neckarhäuser Kerwe – los geht’s am Samstag, 6. September, um 16 Uhr, auf dem Vorplatz der Eduard-Schläfer-Halle – in diesem Jahr etwas Besonderes: Vor 50 Jahren kam beim Dorffest erstmals eine Kanone zum Einsatz. Der Chronist der RNZ schrieb seinerzeit, die "Kerweleut" seien zur Eröffnung mit "Dreschflegel, Rechen und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.