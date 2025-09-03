In Neckarhausen ist am Wochenende Kerwe
Mit drei lauten Schüssen geht es am Samstag um 16 Uhr los. Zudem feiert ein besonderer Brauch Jubiläum.
Edingen-Neckarhausen. (nip) In den historischen Kontext gestellt, ist die Neckarhäuser Kerwe – los geht’s am Samstag, 6. September, um 16 Uhr, auf dem Vorplatz der Eduard-Schläfer-Halle – in diesem Jahr etwas Besonderes: Vor 50 Jahren kam beim Dorffest erstmals eine Kanone zum Einsatz. Der Chronist der RNZ schrieb seinerzeit, die "Kerweleut" seien zur Eröffnung mit "Dreschflegel, Rechen und
