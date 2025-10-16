Leimen/Heidelberg. (lesa) Viereinhalb sowie vier Jahre und drei Monate. Zu diesen Haftstrafen hat das Heidelberger Landgericht zwei Leimener verurteilt. Das Gericht war überzeugt, dass die beiden Schwäger 2020 und 2021 mit über 150 Kilogramm Cannabis sowie Haschisch und Kokain gehandelt hatten. Einer der beiden wurde zudem als tonangebendes Mitglied einer Bande verurteilt, die ab Ende