Plus Drogenprozess Leimen/Heidelberg

Geldbewegungen waren verdächtig

In dem Drogen-Prozess vor dem Heidelberger Landgericht sagte nun die Finanzermittlerin aus.

13.10.2025 UPDATE: 13.10.2025 19:45 Uhr 5 Minuten, 25 Sekunden
Das Heidelberger Landgericht. Archiv-Foto: Dorn

Leimen/Heidelberg. (lesa) Drei Verhandlungstage sind am Heidelberger Landgericht inzwischen im Prozess wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge über die Bühne gegangen. Angeklagt sind sechs Männer aus Leimen und Karlsruhe.

Nachdem wie berichtet nach einer Verständigung für fünf der Angeklagten zumindest im Groben klar ist, welche Strafe sie erwartet, erfuhr

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Sabrina Lehr
Redakteurin
zu unseren Autoren  
