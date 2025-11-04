Leimen/Heidelberg. (luw) "Es handelt sich nicht um den typischen Großdealer, der Betäubungsmittel verkauft, um im Luxus zu leben", sagte der Vorsitzende Richter am Dienstag vor dem Heidelberger Landgericht: Dabei wandte er sich an den 44-jährigen Familienvater, der gerade wegen "Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" in 23 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb