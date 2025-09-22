Von Doris Weber

Dossenheim. Nicht jeder kann einfach ersetzt werden. Kerwepfarrer Dominik Ridinger, private Gründe hinderten ihn am Samstag, wurde gleich zweifach vertreten. Die Kerweborscht Stefan Vierling und Timo Schiller übernahmen als Doppelspitze die Aufgabe, die Gäste durch die Kerwe zu geleiten. Vierling machte bei ihrer Eröffnung auf dem Platz "Am Kronenburger