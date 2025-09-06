Vor 100 Jahren wurde der Weiler Schwabenheim eingemeindet
Anfangs gab es dagegen heftigen Widerstand. Heute leben hier 160 Einwohner.
Von Nicolas Lewe
Dossenheim-Schwabenheimer Hof. Seit 1925 ist Schwabenheimer Hof ein Teil von Dossenheim. Das wird nun gefeiert.{element}
rstmals urkundlich erwähnt wurde Schwabenheim bereits im Jahr 763. Grund war die Eigentumsübertragung eines Grundstücks an das Kloster Fulda. Im Zuge des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) verschwand das damalige Schwabenheim
