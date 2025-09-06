Samstag, 06. September 2025

Plus Dossenheim

Vor 100 Jahren wurde der Weiler Schwabenheim eingemeindet

Anfangs gab es dagegen heftigen Widerstand. Heute leben hier 160 Einwohner.

06.09.2025 UPDATE: 06.09.2025 04:00 Uhr 5 Minuten, 50 Sekunden
Das Luftbild zeigt den Schwabenheimer Hof rechts des Neckars inklusive der Windhof-Insel am unteren Bildrand. Luftbild: Moll

Von Nicolas Lewe

Dossenheim-Schwabenheimer Hof. Seit 1925 ist Schwabenheimer Hof ein Teil von Dossenheim. Das wird nun gefeiert.

rstmals urkundlich erwähnt wurde Schwabenheim bereits im Jahr 763. Grund war die Eigentumsübertragung eines Grundstücks an das Kloster Fulda. Im Zuge des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) verschwand das damalige Schwabenheim

