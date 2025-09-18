E-Auto brennt unter Carport – Gefahr für Wohnhaus
Ein Renault Zoe ist mitsamt Carport in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres: Das Feuer drohte auf eine Doppelhaushälfte überzugreifen.
Dossenheim. (lew) Die Feuerwehr ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden zu einem Einsatz in den Dachsweg alarmiert worden. Um 4.24 Uhr wurde den Einsatzkräften ein Fahrzeugbrand gemeldet. Wie ein Sprecher auf RNZ-Nachfrage berichtete, habe sich beim Eintreffen vor Ort gezeigt, dass es sich um ein Elektrofahrzeug des Modells Renault Zoe handelte, dass zu diesem Zeitpunkt bereits mitsamt
