Freitag, 24. Oktober 2025

Plus Dossenheim

Das war die Ursache für das Fischsterben im Bach (Update)

Das Landratsamt findet eine Erklärung. Ein Becken lief wegen des Regens über.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 21:11 Uhr 1 Minute, 20 Sekunden
Die Wasserschutzpolizei entnimmt mit einer Teleskopstange Proben. Foto: Feuerwehr

Dossenheim. (yhug) Nachdem am Humpelsgraben im Rombach am Mittwochabend ungewöhnlich viele Fische verendetet waren, schaffte das Landratsamt nun auf RNZ-Anfrage Klarheit: Auslöser für das Ereignis sei laut einem Sprecher, dass durch die starken Regenfälle das Regenüberlaufbecken Nord bei der Erweiterung des Gewerbegebiets Süd übergelaufen ist.

Dadurch sei "verdünntes Abwasser" in den

