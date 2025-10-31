Hauptamtsleiter hat seinen letzten Arbeitstag
Nicht nur ein reiner Verwaltungsmensch: Manfred Heinisch war seit 1989 Hauptamtsleiter und geht nun in den Ruhestand.
Von Konrad Bülow
Dielheim. Irgendwann im Laufe seiner langen Dienstzeit als Hauptamtsleiter der Gemeinde Dielheim hat sich Manfred Heinisch angewöhnt, immer einen Zettel und einen Kugelschreiber dabei zu haben, auch in der Freizeit. "Ich werde oft auf der Straße von Einwohnern angesprochen", sagt Heinisch. Anliegen jeder Art trügen ihm die Menschen vor. Auf dem Zettel