Mittwoch, 22. Oktober 2025

Plus Dielheim

Das Wasser wird wieder teurer

5,60 Euro werden pro Kubikmeter fällig. Instandhaltung und Lieferung als Kostentreiber.

22.10.2025 UPDATE: 22.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 26 Sekunden
Dielheim aus der Luft. Archiv-Foto: Pfeifer

Dielheim. (arb) Nachdem die Wassergebühren je Kubikmeter für die Jahre 2024 und 2025 von davor 3,84 auf 3,60 Euro gesenkt wurden, steht der Bevölkerung Dielheims ab dem kommenden Jahr eine starke Erhöhung ins Haus. 5,60 Euro sollen künftig erhoben werden, das beschloss der Gemeinderat kürzlich.

Für Ute Sendner (BürgerInnen) blieb dabei wichtig: "Es muss jedem klar sein, wir erhöhen die

