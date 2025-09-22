Montag, 22. September 2025

Plus Bürgermeisterwahl Nußloch

Eine Bewerbung nach Fristbeginn, eine davor

Förster warf regelgerecht nach 0 Uhr seine Bewerbung ein, Buttar Stunden zuvor.

22.09.2025
Joachim Förster (l.) warf nachts ein, bei Awais Butter war es noch hell. Fotos: privat

Nußloch. (cm) Zählt eine Bewerbung um das Bürgermeisteramt auch, wenn sie schon vor Beginn der Bewerbungsfrist abgegeben wurde? Vor dieser Frage steht nun die Gemeindeverwaltung in Nußloch. Anlass ist Awais Buttar. Der 41-jährige Ex-Bürgermeisterkandidat aus Eppelheim gab seine Bewerbung für die Wahl am 7. Dezember in Nußloch bereits am Freitag gegen 19 Uhr ab, obwohl die Frist erst um

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
