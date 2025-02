Eppelheim. (lesa) Das Bewerberfeld bei der Bürgermeisterwahl am 23. März ist um einen Kandidaten reicher. Am Mittwoch verkündete Dennis Wiedemann seine Kandidatur. Damit ist der 44-jährige Beamte im gehobenen Verwaltungsdienst der fünfte Bewerber nach Dietmar Fischer, Alexander Hahn, Matthias Kutsch und Awais Buttar. Letzterer hat am Mittwoch seine Bewerbung eingeworfen.

Wiedemanns Name