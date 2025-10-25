Von Benjamin Miltner und Lukas Werthenbach

Dossenheim. Bis zu 260 Meter hohe Windräder im Wald am Weißen Stein – Ja oder Nein? Diese seit Monaten brodelnde Diskussion hat am Donnerstagabend in Dossenheim ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Rund 280 Menschen kamen in der Jahnhalle zur Infoveranstaltung im Vorfeld des Bürgerentscheids am 9. November.

