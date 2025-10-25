Samstag, 25. Oktober 2025

Plus Bürgerentscheid Windkraft Weißer Stein

280 Menschen hörten Für und Wider für die 260 Meter hohen Windräder

Infoabend zum Projekt am Weißen Stein und Bürgerentscheid. Es gab Platz für Fachfragen und Meinungsaustausch.

25.10.2025 UPDATE: 25.10.2025 04:00 Uhr 5 Minuten, 57 Sekunden
Rund 280 Menschen kamen am Donnerstag in die Jahnhalle. Foto: bmi

Von Benjamin Miltner und Lukas Werthenbach

Dossenheim. Bis zu 260 Meter hohe Windräder im Wald am Weißen Stein – Ja oder Nein? Diese seit Monaten brodelnde Diskussion hat am Donnerstagabend in Dossenheim ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Rund 280 Menschen kamen in der Jahnhalle zur Infoveranstaltung im Vorfeld des Bürgerentscheids am 9. November.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Benjamin Miltner
Redakteur
zu unseren Autoren  
