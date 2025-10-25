280 Menschen hörten Für und Wider für die 260 Meter hohen Windräder
Infoabend zum Projekt am Weißen Stein und Bürgerentscheid. Es gab Platz für Fachfragen und Meinungsaustausch.
Von Benjamin Miltner und Lukas Werthenbach
Dossenheim. Bis zu 260 Meter hohe Windräder im Wald am Weißen Stein – Ja oder Nein? Diese seit Monaten brodelnde Diskussion hat am Donnerstagabend in Dossenheim ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Rund 280 Menschen kamen in der Jahnhalle zur Infoveranstaltung im Vorfeld des Bürgerentscheids am 9. November.>>>Hier