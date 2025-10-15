Mittwoch, 15. Oktober 2025

Plus Bürgerentscheid

Beteiligt sich Neckargemünd am Lammerskopf-Windpark?

Es könnte parallel zur Landtagswahl eine Abstimmung über Beteiligung der Stadt geben.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 26 Sekunden
Auf dem Lammerskopf sollen Windräder errichtet werden. Foto: Tobias Dittmer

Neckargemünd. (cm) Beteiligt sich Neckargemünd am geplanten Windpark auf dem Lammerskopf? Dies ist ebenso noch unklar wie die Frage, ob die Windräder auf dem 600 Hektar großen Gebiet auf Schönauer und Heidelberger Gemarkung wirklich gebaut werden.

Über letztere Frage soll zumindest Ende des Jahres Klarheit herrschen. Falls der Windpark kommt, werden die Neckargemünder über eine

