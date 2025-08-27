Mittwoch, 27. August 2025

zurück
Plus Bammental

Optik der Bleche sorgt für Grummeln im Rat

Neue Dachfenster für das Rathaus: Lokale Firma bekommt Zuschlag. Die Auftragssumme beträgt 74.000 Euro.

27.08.2025 UPDATE: 27.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 22 Sekunden
Auch an der neu gebauten Dachgaube werden die Fenster eingebaut. Foto: Alex

Bammental. (yhug) Da das Dachgeschoss im Rathaus aktuell saniert wird, versammelte sich der Gemeinderat in seiner letzten öffentlichen Sitzung vor der Sommerpause in der Aula des Gymnasiums. Provisorisch wurden Schultische im Viereck angeordnet, um die Sitzung durchführen zu können.

Einiges ist im politischen Oberstübchen auf der anderen Seite der Elsenz schon passiert – das Dach wurde

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Yannick Hug
Volontär
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.