Montag, 13. Oktober 2025

Plus Altenbach

"Café Drehscheibe" erhält Geld vom Land

Damit soll das evangelische Gemeindehaus zu einer "Quartierszentrale" gemacht werden

13.10.2025 UPDATE: 13.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute
Mehr als nur ein Gemeindehaus – sondern bald, dank Landesförderung, auch noch eine „Quartierszentrale“. Foto: Kreutzer

Schriesheim-Altenbach. (hö) Das "Café Drehscheibe" erhält über 84.000 Euro vom Land. Das teilten die grüne Landtagsabgeordnete Fadime Tuncer und das Sozialministerium mit. Die Förderung erfolgt im Rahmen des Programms "Quartiersimpulse". Das Programm richtet sich an Kommunen und Initiativen im Land, die das Ziel verfolgen, dass sich aus der Nachbarschaft und dem Quartier langfristig ein

