Von Marion Gottlob

Weinheim. Welch verwickelte Liebesgeschichte! Es kann durchaus sein, dass Karl Theodor von Venningen-Ullner ein ganzes Leben lang in seine eigene Frau Jane verliebt war. Zwei Jahre lang hatte der Weinheimer um die attraktive Frau geworben, bis sie ihn erhörte. Aber sie langweilte sich in dieser Ehe. Dazu hatte sie ihre Schwiegermutter zur Feindin. Nun