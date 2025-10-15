"Lokale Helden" zeigten ihren Film über Jane Digby zu den Heimattagen
Historische Love-Story: Lady Jane Digby erlebt auf der Leinwand Liebe, Intrigen und Abenteuer. Das Weinheimer Filmteam präsentiert ein beeindruckendes Werk.
Von Marion Gottlob
Weinheim. Welch verwickelte Liebesgeschichte! Es kann durchaus sein, dass Karl Theodor von Venningen-Ullner ein ganzes Leben lang in seine eigene Frau Jane verliebt war. Zwei Jahre lang hatte der Weinheimer um die attraktive Frau geworben, bis sie ihn erhörte. Aber sie langweilte sich in dieser Ehe. Dazu hatte sie ihre Schwiegermutter zur Feindin. Nun