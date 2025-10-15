Mittwoch, 15. Oktober 2025

Plus Affären, Intrigen und ein Duell

"Lokale Helden" zeigten ihren Film über Jane Digby zu den Heimattagen

Historische Love-Story: Lady Jane Digby erlebt auf der Leinwand Liebe, Intrigen und Abenteuer. Das Weinheimer Filmteam präsentiert ein beeindruckendes Werk.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 56 Sekunden
Lazaros Efremidis (Reihe im Vordergrund, l.) gab im Film den griechischen Liebhaber. An der Seite seiner Mutter Stella Kirgiane-Efremidou sah er sich selbst auf der Leinwand. Foto: Kreutzer

Von Marion Gottlob

Weinheim. Welch verwickelte Liebesgeschichte! Es kann durchaus sein, dass Karl Theodor von Venningen-Ullner ein ganzes Leben lang in seine eigene Frau Jane verliebt war. Zwei Jahre lang hatte der Weinheimer um die attraktive Frau geworben, bis sie ihn erhörte. Aber sie langweilte sich in dieser Ehe. Dazu hatte sie ihre Schwiegermutter zur Feindin. Nun

