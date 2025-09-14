Sonntag, 14. September 2025

zurück
Plus Abi ... Und dann?

Erst Opas Keller, jetzt Hörsäle und Labore

Wohin es für Flavio Hübner geht, war ihm schnell klar

14.09.2025 UPDATE: 14.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 30 Sekunden
Flavio Hübner blickt zuversichtlich in die Zukunft und freut sich auf sein Studium. F.: zg

Ladenburg. (dani) "Ich will es anpacken und direkt loslegen. Wieso sollte ich warten, wenn ich weiß, was ich will?": Während andere nach ihrem Abitur erst einmal überlegen, was sie jetzt machen, hat Flavio Hübner schon konkrete Pläne. Beziehungsweise einen konkreten Plan, auf den er sich ziemlich freut, wie beim RNZ-Gespräch unschwer zu erkennen ist.

Seine Leistungskurse geben schon

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.