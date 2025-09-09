Nußloch/Köln. (ee) Mit begrenzter Luft und 30 Kilogramm extra Gewicht kämpften sich sechs Feuerwehrmänner Stufe für Stufe den "Kölnturm" hoch. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Nußloch haben kürzlich am Treppenlauf im höchsten Bürogebäude Kölns teilgenommen. Jährlich findet in dem 148 Meter hohen Turm ein Wettkampf statt.

Unter den drei Nußlocher Zweierteams war der 40-jährige