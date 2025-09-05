Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Eine jüngste Anzahlung für einen Neubau war schon da. Der ehemalige Eberbacher Bürgermeister und Ehrenbürger Horst Schlesinger machte sie im Ratssaal – im Dezember 2009 anlässlich der offiziellen Feier seines 70. Geburtstages. Es ging ihm um den Anschub für eine zweite Neckarbrücke oder vielleicht auch nur um einen Steg.

Es war Schlesingers erneuter Versuch. Das Thema zweite Brücke war eigentlich schon zu des Jubilars Amtszeit (1973 bis 1996) erledigt gewesen, und zwar in heftigem Streit. Die Diskussion drüber hatte eine Kluft zwischen Bürgermeister und Gemeinderäten aufgerissen, durch alle Fraktionen hindurch.

Das Klima im Stadtparlament war gestört. Das war mit eine Ursache, warum Schlesinger nicht noch ein viertes Mal zur Bürgermeisterwahl antrat. Aus der Horst-Schlesinger-Brücke oder dem zweiten Steg als verspätetem Geburtstagsgeschenk wurde bis heute nichts. Schlesinger bekam den kleinen symbolischen Betrag zurück.

Mal Steg, mal Brücke, mal für Fußgänger, mal für Autos, Rettungsdienste, inzwischen auch für Fahrräder. Seit nahezu einem Jahrhundert gibt es in der Kleinstadt Eberbach immer wieder einen Impuls für eine zweite Überspannung des Neckars, gerade mal 500 Meter weg von der jetzigen voll intakten Brücke.

1930 war bereits durch Oberbaurat Ludwig Schmieder vom Bezirksamt Heidelberg in einem Generalbebauungsplan ein Fußgängersteg etwa in der Höhe Friedrichstraße/Luisenstraße vorgeschlagen worden. Da war der Lauer noch eine freie Fläche mit vielen Kastanienbäumen.

Es gab die Uferstraße B37 noch nicht; bis zu zwei Fähren pendelten über den Fluss. Seinerzeit wäre es wohl ein Steg wie beim Bahnhof geworden. Mit steilen Treppen unmittelbar beim Neckar, keinesfalls behindertengerecht. Das Projekt wurde nicht umgesetzt.

Dann gab es schon einmal eine Anzahlung auf eine Neckarquerung. Der Haus- und Grundbesitzerverein Eberbach griff das Thema Fußgängersteg 1935 auf und leistete dafür eine Spende von 100 Reichsmark. Der Betrag wurde bei der Bezirkssparkasse angelegt und ist 1948 bei der Währungsreform verfallen.

Das Projekt wurde wieder nicht umgesetzt. Weiter geht’s. Als Mitte der 1950er-Jahre Überlegungen zur Ertüchtigung der alten eisernen Bogenbrücke von 1901 angestellt wurden, kamen Alternativen auf. Erwogen wurde, eine neue Straßenbrücke an anderer Stelle zu bauen. Dieses Mal in der Verlängerung der Luisenstraße, über die Neckaranlage und das freie Neckarvorland hinweg. Eine technisch irrwitzige Denkübung.

Die Friedrich-Ebert-Straße war damals noch als Bundesstraße B37 qualifiziert. An der Ecke Luisenstraße hätte man Richtung Neckar abbiegen und auf kürzester steiler Strecke die notwendige Höhe des Brückenkopfes erreichen müssen.

Nur für Fußgänger und Radfahrer: Eine Skizze der Brücke aus dem Jahr 1981. Repro: rho

Jeder Bürgermeister hatte das Thema zweite Brücke. Nach Horst Schlesinger kam Bernhard Martin (1997 bis 2012). Am 17. Oktober 2002 beschloss sein Gemeinderat, bei der Landesregierung einen Antrag auf eine Landesgartenschau links des Neckars im Jahre 2012 zu stellen.

Neben dem weitreichenden blühenden Gelände war mit 3,5 Millionen Euro eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke projektiert – das Tor zur Schau in der Au; Bauzeit 2008 bis 2010. Die 24. Landesgartenschau wurde jedoch an Nagold vergeben, die Brücke wurde zu den Akten gelegt.

Bürgermeister Peter Reichert (seit 2013) griff das Thema wieder auf. Im Zusammenhang mit der 800-Jahr-Feier für 2027 stand die Eröffnung des neuen Überganges schon im Veranstaltungskalender. Doch gab es dazu keinen Beschluss des Gemeinderates. Die Brücke war zu teuer.

2025 soll es einen neuen Anlauf geben. Ein Minderheitenantrag im Gemeinderat kam durch. Eine Brücke mit bis zu vier Metern Breite wird jetzt gefordert, mit Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen zu überqueren. Ein entscheidendes Argument, das schon Bürgermeister Schlesinger vorgebracht hatte.

Für den Fall der Fälle, dass einmal die jetzige Neckarbrücke aus- oder zusammenfallen sollte. Inzwischen wird die zweite Brücke einem "modernen" Verkehrskonzept zugeordnet. Mit möglich viel CO²-freiem Fußgänger- und Radverkehr – nur eben nicht über die jetzige Brücke.

Klima und Geld spielten zu Schlesingers Zeiten keine Rolle. Den Kritikern ging es nur um das Stadtbild. Eine neue Querung muss die lichte Höhe der jetzigen Neckarbrücke haben, wegen der Mindesthöhe über der Bundesstraße 37 von 4,50 Metern und wegen der Schifffahrt, insbesondere bei Hochwasser.

Eine Speerspitze gegen die neue Brücke war die frühere SPD-Stadträtin Margareta Steinmetz. Doch auch aus der CDU gab es Widerspruch. Schlesinger präsentierte eine Skizze seines Vorhabens, sogar von einem Straßenbau-Ingenieur gezeichnet. Es war ein dicker Balken zwischen der rechten und der linken Neckarseite, etwa bei der DLRG-Station.

Das war eine recht naive Vorstellung von Stadtplanung. Völlig außer Acht gelassen in der Skizze war, dass die Brücke zwei Brückenköpfe mit ansteigenden Auffahrten haben muss. Das Projekt wurde als "Verschandelung der Landschaft" abgelehnt. Etwas graziler war eine zweite Skizze von 1981, verantwortet vom damaligen Stadtbaumeister Michael Dittert. Da war die Idee mit dem Notweg für Rettungsfahrzeuge schon vergessen. Jetzt ging es nur noch um Radfahrer und Fußgänger. In rechten Winkeln sind kurze Wege von der B37 mit zwei Knicken zur Brücke gezeichnet.

Eine aktuellere Skizze gibt es nicht. Mit der jetzt geforderten Straßenbreite von vier Metern sähe das Ganze heute erheblich wuchtiger aus. Ein alternativer Anstieg wäre eine Rampenspirale wie in alten Parkhäusern, in der man sich im Kreis nach oben bewegt.

Bei vier Metern Straßenbreite, angenommen nur drei Metern hoch zur Brücke und nur sechs Prozent Steigung errechnen Ingenieure einen Durchmesser der Rampenspirale von 20 Metern – mitten in der Neckaranlage. Mit Löschfahrzeugen oder Rettungsleitern der Feuerwehr wäre dieser Kreisel allerdings nicht zu befahren.

Wieder einmal wäre eine Eberbacher Idee hoch abgesprungen und dann flach gelandet. Aus einer anfangs als dringend notwendig geforderten zweiten Rettungsstraße über den Neckar wäre ein Weg nur für Fußgänger und Radfahrer geworden. Die Begründungen für einen Übergang ändern sich von Mal zu Mal – seit nunmehr fast schon hundert Jahren. Wenn es die Brücke jemals gäbe: "Jahrhundertbrücke" könnte man sie dereinst nennen.