Donnerstag, 07. August 2025

Plus Wursttheke ist leer

Traditions-Metzgerei Fink ist geschlossen

Familie Zink war für "qualitativ hochwertige und köstliche Fleisch- und Wurstwaren" bekannt.

07.08.2025 UPDATE: 07.08.2025 20:49 Uhr 49 Sekunden
Sichtlich gerührt nahm die Metzgerfamilie Zink den Dank der Dorfgemeinschaft am letzten Öffnungstag für ihre jahrelange gute Versorgung entgegen (v. l.): Ortschaftsrätin Simone Strenkert, Helmut Zink, Ortsvorsteher Bernhard Offner sowie Ulrike und Jörg Zink. Foto: Englert

Eubigheim. (ene) Samstag, 13 Uhr: Die Ladentür wird abgeschlossen, die restlichen Fleisch- und Wurststücke in der Theke werden verräumt, es wird geputzt, und man steht schon mit einem Bein im Partyservice für das Wochenende, darüber hinaus hat man die Planungen für die kommende Woche im Blick.

Nicht so am vergangenen Samstag, denn da schloss die Traditionsmetzgerei Zink endgültig ihr

