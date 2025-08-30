Samstag, 30. August 2025

Plus "Wir schaffen das"

Schon viel geschafft, aber es gibt auch noch einiges zu tun

Keine Arbeit, sondern Pflege von Freundschaften: Der Arbeitskreis Integration in Schönbrunn blickt auf zehnjähriges Engagement zurück.

30.08.2025 UPDATE: 30.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 4 Sekunden
Austausch, Interaktion und gemeinsame Unternehmungen, wie der Ausflug in den Tierpark Schwarzach 2024, sind die Hauptaufgabe des Arbeitskreises Integration. Foto: privat

Von Alissa de Robillard

Schönbrunn. Vor zehn Jahren sagte Angela Merkel, Bundeskanzlerin a.D., den ikonischen Satz: "Wir schaffen das". Damit positionierte sie sich 2015 zu den rund 800.000 erwarteten Geflüchteten.

"Wir schaffen das", dachten sich auch ehrenamtlich engagierte Bürger, die sich im selben Jahr zum Arbeitskreis Integration – kurz AKI –

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Alissa de Robillard
Redakteurin
zu unseren Autoren  
