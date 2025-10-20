Montag, 20. Oktober 2025

Trendwende beim Borkenkäfer-Befall

Nach einem "Flug auf der Kanonenkugel" soll allmählich wieder Normalität im Walldürner Stadtwald einkehren

20.10.2025 UPDATE: 20.10.2025 12:00 Uhr 1 Minute, 36 Sekunden
Im Stadtwald stehen die Zeichen auf Normalisierung: Die geplante Holzernte soll sich in den kommenden Jahren wieder bei konstant über 90 Prozent einpendeln. Foto: Ralf Scherer

Walldürn. (rjs) Nachdem der Borkenkäfer die Revierförster und Forstwirte im Walldürner Stadtwald jahrelang gehörig auf Trab gehalten hat, zeichnet sich allmählich eine Entspannung der Situation ab. "Es sieht so aus, als ob uns eine Trendwende gelungen ist", erklärte Steffen Meyer, Fachdienstleiter Forst im Neckar-Odenwald-Kreis, am Freitag nach der Waldbegehung des Gemeinderats in einer kurzen

