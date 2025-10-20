Walldürn. (rjs) Nachdem der Borkenkäfer die Revierförster und Forstwirte im Walldürner Stadtwald jahrelang gehörig auf Trab gehalten hat, zeichnet sich allmählich eine Entspannung der Situation ab. "Es sieht so aus, als ob uns eine Trendwende gelungen ist", erklärte Steffen Meyer, Fachdienstleiter Forst im Neckar-Odenwald-Kreis, am Freitag nach der Waldbegehung des Gemeinderats in einer kurzen