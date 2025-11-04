Seniorenbüro für Austausch und aktive Beteiligung eröffnet
Das neue Büro im "Haus der offenen Tür" bietet älteren Bürgern Raum für Austausch, Beratung und Mitgestaltung des Walldürner Lebens.
Von Joachim Dörr
Walldürn. Das Seniorenforum Walldürn bietet seit November mit seinem Seniorenbüro eine Anlaufstelle für Austausch und Gemeinschaft. Zur Eröffnung dieser zentralen Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren begrüßte Bürgermeister Meikel Dörr zahlreiche Gäste. Für die Stadt Walldürn und ihn selbst spiele die Seniorenbeteiligung am örtlichen Geschehen eine