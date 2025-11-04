Von Joachim Dörr

Walldürn. Das Seniorenforum Walldürn bietet seit November mit seinem Seniorenbüro eine Anlaufstelle für Austausch und Gemeinschaft. Zur Eröffnung dieser zentralen Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren begrüßte Bürgermeister Meikel Dörr zahlreiche Gäste. Für die Stadt Walldürn und ihn selbst spiele die Seniorenbeteiligung am örtlichen Geschehen eine