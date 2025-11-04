Dienstag, 04. November 2025

Plus Walldürn

Seniorenbüro für Austausch und aktive Beteiligung eröffnet

Das neue Büro im "Haus der offenen Tür" bietet älteren Bürgern Raum für Austausch, Beratung und Mitgestaltung des Walldürner Lebens.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 20 Sekunden
Als zentrale Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren eröffnete jetzt das Seniorenbüro im „Haus der offenen Tür“ in Walldürn seine Pforten. Öffnungszeiten sind künftig montags von 9.30 bis 11.30 Uhr und mittwochs von 14 bis 16 Uhr. Foto: Joachim Dörr

Von Joachim Dörr

Walldürn. Das Seniorenforum Walldürn bietet seit November mit seinem Seniorenbüro eine Anlaufstelle für Austausch und Gemeinschaft. Zur Eröffnung dieser zentralen Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren begrüßte Bürgermeister Meikel Dörr zahlreiche Gäste. Für die Stadt Walldürn und ihn selbst spiele die Seniorenbeteiligung am örtlichen Geschehen eine

