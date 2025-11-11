Dienstag, 11. November 2025

zurück
Plus Walldürn

Realschüler besuchten Montereau-Fault-Yonne

Walldürner Realschüler waren in der Partnerstadt Montereau zu Gast. Viel Raum für Begegnung und Austausch kam gut an.

11.11.2025 UPDATE: 11.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 37 Sekunden
Die Französischgruppe aus Walldürn besuchte die Partnerstadt Montereau. Das Bild zeigt sie zusammen mit den Jugendlichen und dem Gemeindemitarbeiter aus Montereau bei ihrem Ausflug in Paris. Foto: Konrad-von-Dürn-Realschule

Walldürn/Montereau. (pm) Die Vorfreude auf Frankreich und das bevorstehende Abenteuer war groß, als sich acht Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn mit ihren Lehrkräften Daniela Binnig und Andreas Braun am Bahnhof in Seckach trafen. Den Artikel über die abwechslungsreichen Tage bei den französischen Nachbarn verfassten Sophia Winkler, Maria Kusber,

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.