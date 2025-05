Walldürn. (ac) Es ist die längste und eine der traditionsreichsten Fußwallfahrtsgruppen, die sich jedes Jahr auf den Weg nach Walldürn macht: die Köln-Porz-Urbacher Fußwallfahrt. In diesem Jahr kommt die Pilgergruppe, die bis heute über Generationen hinaus besteht, zum 375. Mal nach Walldürn, um das kostbare Blut am Gnadenaltar in der Basilika zu verehren.

Der Beginn dieser langen