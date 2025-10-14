Dienstag, 14. Oktober 2025

zurück
Plus Walldürn

Neue Rettungswache schließt Lücke in der Notfallversorgung

Die Einrichtung der Johanniter im Geriatriezentrum wurde eingeweiht. Die Wallfahrtsstadt will den Standort auf Dauer sichern.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
Eingeweiht wurde am Wochenende als neue Rettungswache im Neckar-Odenwald-Kreis die Einrichtung am Geriatriezentrum St. Josef Walldürn, die von der Johanniter-Unfall-Hilfe betrieben wird. Sie ist jeweils zwölf Stunden pro Tag im Einsatz. Mit ihr wird eine wichtige Lücke in der Notfallversorgung geschlossen. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) In Betrieb gegangen ist als weitere neue Rettungswache im Neckar-Odenwald-Kreis die Einrichtung am Geriatriezentrum St. Josef Walldürn, die von der Johanniter-Unfall-Hilfe betrieben wird. Sie ist jeweils zwölf Stunden pro Tag im Einsatz . Mit ihr wird eine wichtige Lücke in der Notfallversorgung geschlossen.

Der offizielle Termin für die Inbetriebnahme der neuen

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.