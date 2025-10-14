Neue Rettungswache schließt Lücke in der Notfallversorgung
Die Einrichtung der Johanniter im Geriatriezentrum wurde eingeweiht. Die Wallfahrtsstadt will den Standort auf Dauer sichern.
Walldürn. (Sti.) In Betrieb gegangen ist als weitere neue Rettungswache im Neckar-Odenwald-Kreis die Einrichtung am Geriatriezentrum St. Josef Walldürn, die von der Johanniter-Unfall-Hilfe betrieben wird. Sie ist jeweils zwölf Stunden pro Tag im Einsatz . Mit ihr wird eine wichtige Lücke in der Notfallversorgung geschlossen.
Der offizielle Termin für die Inbetriebnahme der neuen