Kinder- und Jugendheim soll "Campus im Grünen" werden
Die Bauwerke im erzbischöflichen St. Kilian für 41,5 Millionen Euro nehmen Gestalt an. Der Masterplan soll bis Ende 2032 umgesetzt sein.
Von Daniela Käflein
Walldürn. Ein riesiger Kran macht die Baustelle weithin sichtbar: Auf dem Gelände des erzbischöflichen Kinderheims St. Kilian in Walldürn zwischen Adolf-Kolping-Straße und Eisenbahnstraße wird seit Monaten viel bewegt. Nach den Planungen der Architekten soll hier ein "Campus im Grünen" entstehen.
Während das Sportgelände bereits fertiggestellt
