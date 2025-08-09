Samstag, 09. August 2025

zurück
Plus Walldürn

Kinder- und Jugendheim soll "Campus im Grünen" werden

Die Bauwerke im erzbischöflichen St. Kilian für 41,5 Millionen Euro nehmen Gestalt an. Der Masterplan soll bis Ende 2032 umgesetzt sein.

09.08.2025 UPDATE: 09.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 35 Sekunden
Foto: Käflein

Von Daniela Käflein

Walldürn. Ein riesiger Kran macht die Baustelle weithin sichtbar: Auf dem Gelände des erzbischöflichen Kinderheims St. Kilian in Walldürn zwischen Adolf-Kolping-Straße und Eisenbahnstraße wird seit Monaten viel bewegt. Nach den Planungen der Architekten soll hier ein "Campus im Grünen" entstehen.

Während das Sportgelände bereits fertiggestellt

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Daniela Käflein
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.