Gottersdorf. (rjs) Der Sauerstoffgehalt im Gottersdorfer See hat sich durch Belüftungsmaßnahmen in den vergangenen zwei Wochen deutlich erholt, aber noch nicht auf einem stabilen Niveau eingependelt. Das zeigen aktuelle von der Walldürner Stadtverwaltung mitgeteilte Messwerte.

Demnach lag der Sauerstoffgehalt am Montag durchschnittlich bei 5,63, am Dienstag bei 7,56 und am Mittwoch bei