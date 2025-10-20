"Dürmer Herbst" war Treffpunkt zum Entdecken und Bummeln (Fotogalerie)
Die Veranstaltung lockte zahlreiche Besucher in die Wallfahrtsstadt. Es gab viele Stände zu verschiedenen Themen.
Walldürn. (Sti.) Sehr gut besucht war auch in diesem Jahr wieder der "Dürmer Herbst", der für Jung und Alt sowie für alle Geschmacksrichtungen etwas Ansprechendes zu bieten hatte. Unter dem Motto "Klang & Genuss" wurde die Wallfahrtsstadt am Sonntagnachmittag zum Schauplatz für Stimmung, Unterhaltung und kulinarische Vielfalt.
Zu einer großen Fußgängerzone umfunktioniert wurde die