Montag, 20. Oktober 2025

zurück
Plus Walldürn

"Dürmer Herbst" war Treffpunkt zum Entdecken und Bummeln (Fotogalerie)

Die Veranstaltung lockte zahlreiche Besucher in die Wallfahrtsstadt. Es gab viele Stände zu verschiedenen Themen.

20.10.2025 UPDATE: 20.10.2025 18:00 Uhr 2 Minuten, 16 Sekunden
Trockenes Herbstwetter lockte am Sonntag zum Thema „Klang & Genuss“ zahlreiche Besucher in die Walldürner Innenstadt, in der Geschäftsleute und Vereine für Abwechslung sorgten. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Sehr gut besucht war auch in diesem Jahr wieder der "Dürmer Herbst", der für Jung und Alt sowie für alle Geschmacksrichtungen etwas Ansprechendes zu bieten hatte. Unter dem Motto "Klang & Genuss" wurde die Wallfahrtsstadt am Sonntagnachmittag zum Schauplatz für Stimmung, Unterhaltung und kulinarische Vielfalt.

Zu einer großen Fußgängerzone umfunktioniert wurde die

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.