Happy End für Leukämie-kranke Musiker-Kollegin
10.000 Pläne für die Zeit nach der Krankheit: Irmela Hanke besuchte nach erfolgreicher Stammzellentransplantation ihre früheren Mitstreiter.
Von Adrian Brosch
Waldstetten. Krebs kann besiegt werden, obgleich der Weg lang und steinig sein mag: Das gilt auch für Irmela Hanke, die gleich zweimal die Diagnose Leukämie erhalten hatte und von der Musikkapelle Waldstetten auf beispielhafte Weise unterstützt und getragen wird – es sei an die beispielhafte Spendenaktion im Zusammenhang mit dem Benefizkonzert "Circle Of
