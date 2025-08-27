Mittwoch, 27. August 2025

Happy End für Leukämie-kranke Musiker-Kollegin

10.000 Pläne für die Zeit nach der Krankheit: Irmela Hanke besuchte nach erfolgreicher Stammzellentransplantation ihre früheren Mitstreiter.

27.08.2025 UPDATE: 27.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 38 Sekunden
Ein Jahr nach der erfolgreichen Stammzellentransplantation besuchte Irmela Hanke die Musikkapelle Waldstetten, die der jungen Frau nicht nur mit Spendenaktionen Hoffnung in einer schweren Zeit geschenkt hat. Foto: Adrian Brosch

Von Adrian Brosch

Waldstetten. Krebs kann besiegt werden, obgleich der Weg lang und steinig sein mag: Das gilt auch für Irmela Hanke, die gleich zweimal die Diagnose Leukämie erhalten hatte und von der Musikkapelle Waldstetten auf beispielhafte Weise unterstützt und getragen wird – es sei an die beispielhafte Spendenaktion im Zusammenhang mit dem Benefizkonzert "Circle Of

