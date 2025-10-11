Von Nadine Slaby

Aglasterhausen. Die große Liebesheirat war der Anschluss der Ortsteile Breitenbronn, Daudenzell und Michelbach an die Gemeinde Aglasterhausen anfangs nicht, eher eine Vernunftehe, wie Bürgermeister Stefan Kron auf der Jubiläumsfeier "50 Jahre Gesamtgemeinde Aglasterhausen" einräumte. Inzwischen ist man aber zusammengewachsen und blickt gemeinsam auf ein