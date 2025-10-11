Aglasterhausen feierte 50 Jahre Gesamtgemeinde
Gemeinsam viel erreicht. Verdiente Bürgerinnen und Bürger wurden für ehrenamtlichen Einsatz geehrt.
Von Nadine Slaby
Aglasterhausen. Die große Liebesheirat war der Anschluss der Ortsteile Breitenbronn, Daudenzell und Michelbach an die Gemeinde Aglasterhausen anfangs nicht, eher eine Vernunftehe, wie Bürgermeister Stefan Kron auf der Jubiläumsfeier "50 Jahre Gesamtgemeinde Aglasterhausen" einräumte. Inzwischen ist man aber zusammengewachsen und blickt gemeinsam auf ein