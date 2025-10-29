Mittwoch, 29. Oktober 2025

Plus "Villa Kunterbunt" in Schönbrunn

Tonnenschwere Kindergarten-Module schwebten in Haag durch die Luft

Die Module für den Anbau der "Villa Kunterbunt" wurden angeliefert. Die Erweiterung des Kindergartens in Haag kostet rund 870.000 Euro.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 41 Sekunden
Frei in der Luft schweben die vom Tieflader abgeladenen Raumelemente, die zwischen 20 und 25 Tonnen wiegen. Der Schwerlastkran platziert die Module an ihrem Platz. Foto: md

Von Marcus Deschner

Haag. Schwere Lasten konnte man am gestrigen Dienstagmorgen beim Kindergarten "Villa Kunterbunt" buchstäblich durch die Lüfte schweben sehen. Dort hievte ein Schwerlastkran vier Raummodule durch die Luft und platzierte diese zentimetergenau im rückwärtigen Bereich der kommunalen Kindertagesstätte. Denn die benötigt deutlich mehr Platz für die wachsende

