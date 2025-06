> Donauschwaben feiern im Masseldorn: Das Masseldornfest der Landsmannschaft der Donauschwaben Mosbach beginnt am Samstag um 18 Uhr mit einem Vorabendprogramm, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. Auftreten wird die Showtanzgruppe des Tanzsport-Zentrums Mosbach. Zu Tanz und Unterhaltung spielt das Schwaben-Trio. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag beginnt ab 15 Uhr vor dem Haus der Donauschwaben das traditionelle Masseldornfest. Die musikalische Unterhaltung übernimmt die Kapelle "Die Gschlampadn" aus Schwäbisch Gmünd. Mitgestaltet wird das Fest durch tänzerische Darbietungen. Bewirtet wird mit Kaffee, Kuchen und Vesper mit Getränken aller Art.

> Kunst zum Erleben und Mitmachen: Eine Gruppe von Kunstschaffenden wird am Samstag am Mosbacher Kirchplatz und in der Stiftskirche Mosbach während der Marktzeit von 10 bis 14 Uhr zu einem "offenen Atelier" einladen. Geboten werden Malerei, Fotografie, Musik, Tanz und "Spoken Word". Diese Veranstaltung der Evangelischen Stadtmission ist kostenlos.

> Musik, Theologie und Humor vereint: Seit drei Jahren gibt es die besondere Kombination "Pfarrer Kuhn trifft Künstler Töpel". In zahlreichen Gemeinden der Region waren sie mit ihren Themengottesdiensten schon zu Gast. Am Sonntag sind sie erneut zu Gast bei dem um 10.10 Uhr beginnenden Gottesdienst in der Stiftskirche.

> Heitere Abendführung in Mosbach: Wein, Wasser, heitere Verse und Anekdoten im Abendlicht gibt es bei einer heiteren Abendführung durch die Mosbacher Altstadt mit Gästeführer Bertold Hergenröder am heutigen Freitag. Die Führung endet um 22.45 Uhr mit einem besonderen Einblick in das Rathaus. Treffpunkt ist um 20 Uhr vor der Tourist Information am Marktplatz. Tickets: Tourist Information oder unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen.

> Geschichte hautnah erleben: Kirche oder Burg – was war das Tempelhaus? Bei einer Führung mit Gästeführer Horst Uhl am Sonntag um 14 Uhr besteht die Gelegenheit, das älteste Gebäude Mosbachs im Stadtteil Neckarelz kennenzulernen. Das Tempelhaus ist nicht nur das älteste Gebäude der Stadt, es ist auch die einzige in ihrer authentischen Form erhaltene Johanniterburg in ganz Baden-Württemberg.Tickets sind erhältlich in der Tourist Information oder unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen.

> Sportfest in Neckarburken: Beginn des Sportfestes des SV Neckarburken ist am heutigen Freitag ab 18 Uhr mit einem Neun-Meter-Turnier. Für musikalische Unterhaltung am Abend sorgen die DJs "Generation Sounds". Am Samstagabend sorgt die Band "Party Rocker" ab 20 Uhr für gute Stimmung. Musikalische Unterhaltung bietet am Sonntag ab 14 Uhr die Rittersbacher Feuerwehrkapelle. Der Abschluss des Sportfestes findet am Montag statt.

> Gedenken an den Bauernkrieg: Am Sonntag erinnert um 15 Uhr das Ortskuratorium Bad Wimpfen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in einer Veranstaltung auf Burg Hornberg in Neckarzimmern an die Erhebung von Bauern, Handwerkern und einfachen Leuten. Vor 500 Jahren traten sie für mehr Rechte und Freiheiten ein, die damals erheblich eingeschränkt waren: Ihr Freiheitswille endete in einer Katastrophe. Ein Besuch der Veranstaltung lässt sich wegen begrenzter Parkflächen auch schön mit einer Wanderung verbinden.

> Zauberhaftes Freilichttheater: Mit ganz viel Zauber locken in dieser Saison die Freilichtspiele in Schwarzach: Im Birkenhof am Wildpark wird "Der Zauberer von Oz" gespielt. Die Gäste dürfen sich auf eine fantastische Reise mit Dorothy und ihren Gefährten freuen. Am heutigen Freitag und morgigen Samstag beginnt die Aufführung jeweils um 19 Uhr und am Sonntag bereits um 18 Uhr. Einlass ist eine Stunde vor Beginn. Weitere Aufführungen finden am 19., 20. und 21. Juni statt. Karten sind immer donnerstags von 15 bis 19 Uhr im Foyer der Schwarzach-Halle erhältlich, außerdem unter www.kleinod-spiele.de.

> Historisches Schauspiel kehrt zurück: In diesem Jahr soll in Gundelsheim die Geschichte von Schloss Horneck in neuer Inszenierung und unter dem Titel "Hornegg in Flammen – Aufstehen für Gerechtigkeit” wieder zeitgemäß aufgeführt werden. Als Spielort unter freiem Himmel wurde die Kulisse vor der Deutschmeisterhalle gewählt. Sowohl am Samstag (ausverkauft) wie auch am Sonntag finden Aufführungen um 20.30 Uhr statt. Vor dem eigentlichen Schauspiel lädt im Außenbereich der Deutschmeisterhalle ab ca. 17.30 Uhr zudem ein Markttreiben mit kulinarischen Köstlichkeiten ein. Insgesamt sind sieben Aufführungen bis Ende Juni geplant. Karten sind erhältlich unter www.horneck-in-flammen.de. Organisiert wird das Spektakel vom Gundelsheimer Carneval-Verein und Kulturetta e. V..

> Bienenmarkt, Michelstadt: Jedes Jahr in der Pfingstwoche ist Bienenmarktzeit in Michelstadt. Das zweitgrößte Volksfest im Odenwaldkreis wird noch bis Sonntag mit einem großen Vergnügungspark, einem Verkaufsmarkt, zahlreichen Ständen mit Köstlichkeiten sowie Festzeltbetrieb und einem großen Rahmenprogramm gefeiert. Kinder können sich auf aufregende Fahrgeschäfte, Mitmachaktionen und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm freuen. Am letzten Marktsonntag taucht ein Blumenkorso die Innenstadt nachmittags in bunte Farben.

> Weinfest, Lauda: Immer am dritten Wochenende im Juni wird die Altstadt von Lauda zum Treffpunkt aller Wein- und Weinfestfreunde. Dabei wird ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein geboten. An Weinständen, in Lauben und Kellergewölben erwarten die Gäste erlesene Weine und kulinarische Spezialitäten, die für

den Gaumen keine Wünsche offen lassen. Musik, Gesang, Tanz und weitere kulturelle Darbietungen laden zum Verweilen in der Altstadt ein. Auch für die kleinen Weinfestbesucher haben sich die Veranstalter wieder etwas einfallen lassen, wie beispielsweise den Kinderflohmarkt am Weinfestsamstag oder den Besuch der Luftballonkünstlerin Molli Ballon am Sonntag. Geöffnet hat das Weinfest am Freitag von 17 bis 24 Uhr, am Samstag von 11 bis 24 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

> Musikparade, Mudau: Bereits zum 34. Mal findet in diesem Jahr die Mudauer Musikparade am Vereinsheim bei der Odenwaldhalle statt. Die Musikparade wird am Samstag mit dem Fassanstich um 17.30 Uhr eröffnet, der durch die Jugendkapelle und einer Krachkapelle begleitet wird. Anschließend spielt die Seniorenkapelle Neudenau, die "Heddebörmer Musikanten" sorgen am Abend für gute Stimmung im Zelt und an der Bar. Am Sonntag spielt der Musikverein Trennfurt zum Frühschoppen. Anschließend unterhalten die Musikvereine Wagenschwend und Limbach, ehe der Ausklang durch die "Schloßauer Musikanten" gestaltet wird. Für die jüngsten Besucher wird am Sonntag Kinderschminken angeboten.

> Sportfest, Hettigenbeuern: Der Sportverein Hettigenbeuern feiert sein 75-jähriges Bestehen mit einem Sportfest. Für dieses Jubiläumssportfest wurde ein abwechslungsreiches Programm, u. a. mit der Buchener Stadtmeisterschaft, zusammengestellt. Das Fest beginnt am Freitag um 17 Uhr mit einem Firmenturnier, bevor um 19 Uhr das Eröffnungsspiel der Buchener Stadtmeisterschaft stattfindet. Eine Rocknacht ist ab 21 Uhr mit "Free Daze" geplant. Das Turnier um den Josef-Frank-Pokal wird am Samstag um 14.30 Uhr fortgesetzt. Als Höhepunkt ist ab 22 Uhr Partytime mit DJ "Amax" angesagt. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit dem ersten Halbfinalspiel der Stadtmeisterschaft, das Finale startet um 18 Uhr, die Siegerehrung und ein Festakt zum Jubiläum schließen sich ab 20 Uhr an. Hier sorgen die "Heddebörmer Musikanten" mit ihrer bekannten guten Musik für Stimmung und gute Laune. Für die Kinder gibt es eine Spielstraße, zahlreiche sportliche Aktivitäten und natürlich Kinderschminken.

> Abkühlung im Freibad: Der Blick auf die Wettervorhersage verspricht ein warmes und sonniges Wochenende. Wer auf der Suche nach einer Abkühlung ist, findet diese z. B. im Freibad. In Buchen ist das Waldschwimmbad täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, Kassen- und Einlassschluss ist 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeit. Auch in Adelsheim hat das Freibad täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Einlass ist von 9 bis 19 Uhr. Die Öffnungszeiten im Freibad in Walldürn sind täglich von 10 bis 20 Uhr. Kassenschluss ist um 19 Uhr.