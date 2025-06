Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Etwas über 1,2 Millionen Euro müssen noch für Sanierungsarbeiten an der Kramer-Mühle in St. Leon-Rot ausgegeben werden. Unwägbarkeiten kann es zwar immer geben, aber mit dem jüngsten Auftragspaket, für das sich eine Ratsmehrheit jetzt in einer Sondersitzung entschieden hat, sollte die Bestandssicherung abgeschlossen werden können. Die