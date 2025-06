Region Eberbach. (alr) Mit dem warmen Wetter beginnt auch die Festival-Saison – so auch in der Region Eberbach. Gleich zwei Konzerte unter freiem Himmel stehen an. Außerdem gibt es geführte Wanderungen, Biker-, Old- und Youngtimertreffs. Wer an diesem Wochenende so richtig ins Schwitzen kommen möchte, kann bei Erste Hilfe Kursen lernen, wie bei einem medizinischen Notfallleben gerettet werden können.

Eberbach

> Die geführte Wanderung im Juni, die von der Tourist-Information angeboten wird, findet am Sonntag statt. Treffpunkt ist um 10.15 Uhr am Bahnhof Eberbach. Nach der Busfahrt nach Strümpfelbrunn geht es entlang der Scheuer-Klinge hinunter zur "Holzners Mühle" (Oberhöllgrund), die ungefähr 220 Höhenmeter tiefer liegt. Dort besteht die Möglichkeit, mitten in der Natur auf der romantischen Terrasse Kuchen zu genießen. Danach wandert die Gruppe – unter anderem auf dem Katzenpfad – nach Eberbach zurück. Nach einem Fernblick am Katzenbuckel und auf dem Katzenbuckel-Turm geht es an zwei Eberbacher Burgruinen vorbei: der Emichsburg und der Burgruine Eberbach. Die Anforderung der rund 14 Kilometer langen Tour wird als mittelschwer eingestuft. Es ist jedoch eine gute Grundkondition erforderlich, da ein Höhenunterschied von 340 Metern aufwärts und 730 Metern abwärts zu bewältigen ist. Interessierte können sich bei der Tourist-Information per Telefon unter 06271/87242 oder per E-Mail an tourismus@eberbach.de anmelden. Tickets können außerdem im Internet unter www.eber-ticket-shop.de gebucht werden.

Hirschhorn

> Bikerpicknick am Neckar: Gegen 12 Uhr treffen sich am Sonntag interessierte Motorradfahrerinnen und -fahrer am großen Parkplatz direkt am Fluss, um gemeinsam etwas zu essen und sich zu unterhalten.

> Einen Erste Hilfe Kurs am Kind bietet der Notfallsanitäter Jens Fischer am Samstag, von 9 bis 13 Uhr, in der Hebammenpraxis Michaela Falter in der Langenthaler Straße 4 an. Veranstaltet wird dieser Kurs vom Erste-Hilfe-Zentrum Rhein-Neckar. Fischer will den Teilnehmenden in kleinen Gruppen alles Wichtige über die Erste Hilfe am Säugling und Kleinkind beibringen und zeigen, wie Unfälle vermieden werden können. Außerdem sollen die Anwesenden lernen, wie sie in Notfallsituationen richtig und vor allem schnell reagieren können. Das Angebot richtet sich in erster Linie an werdende Eltern, Mütter und Väter, Großeltern, aber auch Babysitter. Folgende Themen werden in diesem Kurs besprochen, thematisiert und geübt: Hilfsbedürftiges Kind, Notruf, Bewusstloses Kind, Fieber oder Fieberkrampf, Verschlucken von Fremdkörpern, Kreislaufstillstand, Schock, Insektenstiche, Verbrennung und Vergiftung. Weitere Informationen und Anmeldung unter https://kikudoo.com/eh-kurse-in-eberbach.

Nachbarn

> Ein Reanimationstraining bietet der Ortsverein Beerfelden des Deutschen Roten Kreuze am Samstag um 14 Uhr in der Alten Turnhalle in Oberzent an. "Gemeinsam gegen den Herztod" lautet das Motto des Kurses, mit dem die Teilnehmenden in 120 Minuten zu Lebensretterinnen und Lebensrettern werden sollen. Neben der Theorie soll es auch die Gelegenheit geben, praktische Maßnahmen zu üben. Ansprechpartner für die Anmeldung zum kostenlosen Kurs ist Joachim Zimmermann, der per E-Mail an drk-oberzent-vorstand@drk-odenwald.de erreichbar ist.

> Als Open-Air-Konzert im Waldseebad findet am Samstag der dritte Musikabend des Vereins Generation Oberzent (GO!) statt. Dieser wird in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Waldseebad erstmals unter freiem Himmel geplant. Ab 16 Uhr kann gejammt, gefachsimpelt oder einfach nur zugehört werden. Eröffnet wird der Musikabend von der GO!-Hausband "Schlagsaite". Danach haben Musikerinnen und Musiker aller Genres die Möglichkeit, sich auf der Bühne zu präsentieren. Auch Bands, die nach Auftrittsmöglichkeiten suchen, sind willkommen. Die Grundausstattung stellt die Band "Schlagsaite" zur Verfügung, wodurch der Musikabend zu einer "Plug-and-Play-Veranstaltung" wird: Die Musikerinnen und Musiker müssen nur ihr Instrument anschließen und können direkt loslegen. Valentin Witzgall will mit "Monkeys Kitchen" den Event kulinarisch abrunden.

> Die Band Fleadh – mit ihrem preisgekrönten Irish Crossover-Folk – ist am Sonntag um 17 Uhr auf dem Kirchplatz in Heddesbach zu sehen. Das Konzert findet im Rahmen der Reihe Live-Musik "Schaufenster OnTour" der Musikschule Schönau in Kooperation mit "Konzerte am Neckar" statt. Die fünfköpfige irisch-deutsche Band bringt durch virtuos gespielte Instrumente Leichtigkeit und Frische. Fleadh (gesprochen: Flaa) ist gälisch und bedeutet Fest oder Party und eignet sich somit bestens für das kostenlose Freiluftkonzert. Die Freiwillige Feuerwehr Heddesbach wird sich um die Bewirtung kümmern und die Musikschule Schönau informiert außerdem über ihr Unterrichtsangebot.

> Das Young- und Oldtimertreffen findet am Sonntag bereits zum achten Mal auf dem Marktgelände in Beerfelden statt. Dort präsentieren Mitglieder des Vereins Beerfelden Classix ihre Fahrzeuge. Besucherinnen und Besucher können sich auf Autos, Motorräder und Lkw aus verschiedenen Jahrzehnten freuen. Außerdem präsentieren sich Händler rund ums Thema Auto und Motorrad. Ab 13.30 Uhr werden Siegerinnen und Sieger prämiert. Die Kategorien sind: ältestes Fahrzeug, weiteste Anreise sowie authentischste Kleidung (passend zum Fahrzeug). Weitere Infos gibt es unter www.beerfelden-classix.de.