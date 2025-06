Region Heidelberg. (lesa/luw) Aufgrund der Ferien ist das Veranstaltungsprogramm diesmal etwas kleiner als an den meisten Wochenenden.

Dennoch bietet die Region eine bunte Mischung vom lehrreichen Ausflug in den Wald über das Dorffest bis hin zur Gelegenheit, den Wert von Briefmarken und Münzen zu ermitteln. Die RNZ fasst – soweit bekannt – das Angebot am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Juni, zusammen.

Dossenheim

> "Lernen von der Natur" steht am Samstag um 10 Uhr bei den "Frühstücksgesprächen für Alleinlebende und Interessierte im Martin-Luther-Haus auf der Tagesordnung. Autor Bernhard Sandkühler hält eine Präsentation. Die Anmeldung erfolgt bei Christa Winkler unter Telefon 0 62 21 / 86 66 53 oder im evangelischen Pfarramt unter Telefon 0 62 21 / 86 65 82.

> Einen musikalischen Abendgottesdienst feiert die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag um 18 Uhr in der evangelischen Kirche. Thema des Gottesdienstes unter der Leitung von Pfarrerin Elfi Rentrop mit Simone Mohrhardt an der Posaune und Matthias Weber an der Orgel ist die Frage: "Können Gottes Handlungen durch unsere Gebete beeinflusst werden?"

Leimen

> Einen Sensenkurs bietet "Sensenlehrer Pfeiffer" am Samstag von 10 bis 15 Uhr im Pfarrgarten an. Maximal zwölf Teilnehmer lernen Mähen und Dengeln. Zusätzliche Themen sind Wiesenmanagement und Wiesenökologie. Alle notwendigen Werkzeuge gibt’s nach Anmeldung und Angabe der Körpergröße per E-Mail an sensenlehrer-pfeiffer@posteo.de; eigene Sensen können mitgebracht werden.

> Angellocher Unterdorffest wird am Sonntag in der Kirchstraße in Gauangelloch gefeiert. Auf die Beine gestellt wird das Fest vom Musikverein; ab 11.30 Uhr gibt es Blasmusik.

Lobbach

> Im Rahmen der Reihe "Ab in den Wald" geht es am Samstag um 15 Uhr mit der neuen Försterin Nina Stadtmüller auf Tour durch den Lobbacher Gemeindewald im Revier Kleiner Odenwald. Sie erläutert das Ökosystem Wald und die Bedeutung "moderner, nachhaltiger und multifunktionaler Forstwirtschaft in Zeiten des Klimawandels. Die Führung findet auch bei schlechtem Wetter statt – es sei denn es stürmt oder gewittert. Treffpunkt ist der Parkplatz am Waldwimmersbacher Sportplatz. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Mauer

> Einen Festgottesdienst feiert die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag. Dazu spielt Organistin Min Woo die Eingangsfuge von Bach. Thema ist: "Die Dreieinigkeit – kann ich das verstehen?" Den Gottesdienst hält Prädikant Erich Noller.

> Zur öffentlichen Führung lädt der Verein Homo heidelbergensis wie jede Woche um 14 Uhr ans Vereins- und Informationszentrum – das Heid’sche Haus in der Bahnhofstraße 4. Der Eintritt ist frei. Zum Urgeschichtlichen Museum und in die Sandgrube Grafenrain führt Sylvia Knörr.

Neckargemünd

> Auf und über die Burg Dilsberg führt die wöchentliche öffentliche Führung am Sonntag um 15 Uhr. Dabei erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über die Burg selbst, den Burgstollen und andere erstaunliche Geschichten. Treffpunkt ist im Oberen Burghof.

> Das Nyckelharpa-Duo "Soebenmal" mit Claudia Elmer und Sebastian Weber gibt am Sonntag ein Konzert in der katholischen St. Bartholomäus-Kirche in Dilsberg. Los geht es mit den zwei Streichinstrumenten um 17 Uhr.

Neckarsteinach

> Mit der Freiwilligen Feuerwehr Neckarhausen zum Waldfest an der Felsenhütte wandern können Interessierte am Sonntag ab 10 Uhr. Treffpunkt ist am oberen Brückenkopf. Die Wanderung dauert etwa 60 Minuten. Wem der Weg zu beschwerlich ist, kann den Fahrdienst in Anspruch nehmen; Anmeldung bis Samstag, 17 Uhr, unter Telefon 01 60 / 7 01 38 23.

Sandhausen

> Zum Grillfest samt Schlagerparty laden die Kegler von "Gut Holz ’78" vom heutigen Freitag bis Sonntag ein. Gegrillt wird an allen Tagen am Walter- Reinhard-Stadion, wo außerdem am Samstag ab 20 Uhr eine Schlagerparty steigt.

> Seinen Vereinstauschtag begeht der Briefmarken- und Münzentauschring am Sonntag von 9 bis 12 Uhr im Alten Feuerwehrhaus. Es wird getauscht, aber auch zu der Frage beraten, was mit Sammlungen geschehen kann und ob eventuell Wertvolles dabei ist. Besuch ist gern gesehen.

Wiesenbach

> Eine "Rolling Stones Tribute Show" wird am Samstag unter freiem Himmel am Sportheim geboten. Das "Ristorante Pizzeria Puglia" lädt im Rahmen seines "Rock Music Sommers" ab 18.30 Uhr zum Auftritt von "Stoned" ein.