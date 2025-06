Region Wiesloch. (tne) An diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Juni, können in der Umgebung viele Kunstausstellungen, Lesungen oder das Open-Air-Kino besucht werden.

Wer sich körperlich betätigen möchte, kann an einem Wandertag oder an einem gemeinsamen Boulespiel teilnehmen.

Wiesloch

> Fantasy, Romantik und Abenteuer können die Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Lesung mit Miriam Sperling erwarten. Die Autorin lädt am Freitag zu einer kostenfreien Lesung ihres neuen Buches "Schattenseele - Vom Licht geküsst" in die Buchhandlung Dörner, Hauptstraße 84, ein. Es wird um Reservierung unter 0 62 22/9 20 90 oder per E-Mail an info@buecher-doerner.de gebeten.

> "Tische raus und Nachbarn treffen" heißt es am Sonntag beim Wieslocher Nachbarschaftstag. In Wiesloch und seinen Ortsteilen können Nachbarn eigenständig kleine oder größere Feste direkt vor der Haustür – im Hof, in der Einfahrt oder auf dem Wendehammer – organisieren. Ganz gleich, ob es ein gemütliches Kaffeetrinken, ein gemeinsames Frühstück, ein Grillabend oder vielleicht ein kleines Straßenfest wird. Mitmachen ist ganze einfach: Nachbarinnen und Nachbarn ansprechen und gemeinsam etwas planen. Koordiniert wird das Ganze von der Stadtverwaltung.

> Eine gemeinsame Wanderung in Annweiler, Region Trifels in der Pfalz: Hierzu lädt der Odenwaldklub Wiesloch am Sonntag ein. Die Abfahrt ist um 8.30 Uhr am Bahnhof Wiesloch-Walldorf und die Rückkehr gegen 18.30 Uhr. Vor Ort kann zwischen einer 12-Kilometer-Wanderung mit 400 Höhenmetern und einer 8-Kilometer-Wanderung mit 230 Höhenmetern entschieden werden. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0 62 05/3 34 35 informieren.

> Die Ausstellung "Der Traum vom Paradies" der Hockenheimer Künstlerin Dr. med. Blanka Mandel kann von Freitag bis Sonntag, von 15 bis 19 Uhr, besichtigt werden. Im Palatin, Ringstraße 17-19, sind die Kunstwerke mit ihrer eigens entwickelten Spachteltechnik ausgestellt. Sie sollen Emotionen, Wünsche und Visionen widerspiegeln. Der Eintritt ist frei.

Schatthausen

> Kunterbunte Fantasiewelten können im Dorfgemeinschaftshaus, Hohenhardter Straße 7, bei der Kinderkunstausstellung "Elefantenvogel trifft Katz Matz und Freunde" entdeckt werden. Die Drittklässler der Grundschule haben sich von Otmar Alt inspirieren lassen und selbst eigene Werke erschaffen. Diese können am Freitag ab 19 Uhr angesehen werden. Der Eintritt ist frei.

Walldorf

> Spannende Boxkämpfe können am Sonntag in der Box-Arena, Robert-Bosch-Straße 52, verfolgt werden. Der Einlass zu dem dritten "Gym Fight" beginnt ab 12.30 Uhr. Alle Interessierten sind eingeladen mitzufiebern. Der Eintritt kostet zehn Euro.

> Zwei Kunstausstellungen von insgesamt fünf Künstlerinnen können am Sonntag besucht werden. In der ehemaligen Synagoge, Albert-Fritz-Straße 7, stellt die Künstlerin Anna Siebert ab 11 Uhr ihre Kunstwerke aus Papier aus. Zur gleichen Zeit präsentieren Lena Reutter, Elke Weickelt, Katrin Nicklas und Marianne Kärner ihre künstlerischen Positionen in der Alten Apotheke, Hauptstraße 47. Beide Ausstellungen finden im Rahmen des Projekts "Radiale - Kunst im Kreis" des Rhein-Neckar-Kreises statt. Der Eintritt ist frei.

Malsch

> Ein Open-Air-Kino in den Weinbergen wird an diesem Wochenende vom Weingut Becker, Oberer Jagdweg 13 in Malsch, angeboten. Am Samstag wird um 20 Uhr der Film "Bohemian Rhapsody" gezeigt. Sonntags geht es um 15.45 Uhr mit dem Kinderfilm "Die Schule der magischen Tiere 2" los, am Abend wird um 20 Uhr "Wo die Lüge hinfallt" an die Kinoleinwand projiziert. Gäste können ihre eigene Bestuhlung oder Picknickdecke mitbringen. Vor Ort gibt es eine Weintheke, einen Foodtruck und ein Café-Mobil. Karten können ab 9,51 Euro unter https://weingutbecker.de/veranstaltungen/ gekauft werden.

Rettigheim

> Zu einem gemeinsamen Boulespiel lädt der Partnerschaftsverein St. Etienne de Montluc/Bretagne am Sonntag um 16 Uhr ein. Treffpunkt ist der Bouleplatz neben der Historischen Scheune in der Rotenberger Straße 5. Nach dem Spiel möchte die Gruppe den Mittag bei Kaffee und Kuchen ausklingen lassen. Alle Interessierten sind eingeladen.

Malschenberg

> Aktuell schenkt das Weingut Kleines Gewächs seine erlesenen Weine bei der Weinlaube an der Kirche St. Wolfgang aus. Heute und Samstag hat sie von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Ein eigenes Vesper darf mitgebracht werden.

Bad Schönborn

> Die Eisenbahnfreunde laden zum Fahrtag mit Live-Musik ein. Am Sonntag dreht sich von 11 bis 17 Uhr alles um die faszinierende Welt der Eisenbahn auf dem Vereinsgelände in der Professor-Kurt-Sauer-Straße. Das musikalische Highlight für Besucher soll der Auftritt der Band "Oldi’s" sein. Außerdem findet eine Eisenbahnbörse statt, bei der Sammler und Modellbahner Zubehör und Raritäten entdecken und tauschen können. Für das leibliche Wohl sorgt der Verein. Der Eintritt ist frei.