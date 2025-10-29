Mittwoch, 29. Oktober 2025

Plus Tragischer Tag

Letzte Hardheimer Juden wurden vor 85 Jahren nach Gurs deportiert

"Man konnte Nazis und Juden sofort erkennen": Hildegard Wanitschek berichtet vom Leben mit jüdischen Mitbürgern.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 28 Sekunden
Besuchten im Sommer 2015 den Gedenkstein für die deportierten Hardheimer Juden im Alpengarten (v. l.): die Zeitzeugin Hildegard Wanitschek, Jude Eli Halle mit seinen Söhnen und Gerhard Wanitschek. Archiv-Foto: Adrian Brosch

Hardheim. (adb) Der 22. Oktober 1940 war ein tragischer Tag, der sich vor wenigen Tagen zum 85. Mal jährte: An jenem Tag wurden die badischen Juden nach Gurs deportiert. Auch in Hardheim endete eine bis dahin das Ortsgeschehen prägende Zeit. Die Letzten der damals noch 17 Mitglieder umfassenden jüdischen Gemeinde wurden auf dem Schlossplatz in einen Bus verbracht – mit traurigem

