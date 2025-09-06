Höpfingen. (pm) In den vergangenen Monaten wurden im Höpfinger Gemeinderat einige weitreichende Beschlüsse gefasst, die zum Teil hohe Investitionen nach sich ziehen. Welche dies im Detail sind, darüber informierte Bürgermeister Christian Hauk.

Kurz vor dem Abschluss steht nach etwa dreimonatiger Bauzeit ein neuer Löschwasserbehälter mit einem Volumen von 400 Kubikmetern. Damit gehört