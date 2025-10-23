In Götzingen entsteht Buchens erster Solarpark
Der 17 Hektar große Standort ist ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt, EDB und Zeag. Bereits im Sommer 2026 soll er in Betrieb gehen.
Von Rüdiger Busch
Götzingen. Windparks, Photovoltaik auf den Dächern oder Biomassekraftwerke: Buchen nimmt bei den erneuerbaren Energien seit Jahren eine Vorreiterrolle ein. Schon heute wird auf Buchener Gemarkung fast doppelt so viel grüner Strom erzeugt wie insgesamt verbraucht wird. Nur ein Solarpark fehlte bislang in dieser Erfolgsbilanz der Energiewende.
Das