Donnerstag, 23. Oktober 2025

Plus Solarpark Rödern

In Götzingen entsteht Buchens erster Solarpark

Der 17 Hektar große Standort ist ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt, EDB und Zeag. Bereits im Sommer 2026 soll er in Betrieb gehen.

23.10.2025 UPDATE: 23.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 32 Sekunden
Während des offiziellen Baustarts wurde auf dem Areal des Solarparks Rödern bereits fleißig gearbeitet: Der Großteil der Unterkonstruktionen für die Photovoltaikmodule steht bereits. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Götzingen. Windparks, Photovoltaik auf den Dächern oder Biomassekraftwerke: Buchen nimmt bei den erneuerbaren Energien seit Jahren eine Vorreiterrolle ein. Schon heute wird auf Buchener Gemarkung fast doppelt so viel grüner Strom erzeugt wie insgesamt verbraucht wird. Nur ein Solarpark fehlte bislang in dieser Erfolgsbilanz der Energiewende.

Das

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
